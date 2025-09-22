Morelia

¿Eres buena al volante? Morelia te busca para conducir transporte público

¿Te gustaría trabajar como conductora del transporte público? Esta es tu oportunidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y la Secretaría de Movilidad de Morelia lanzaron una convocatoria abierta para que más mujeres se integren al proyecto “Mujeres al Volante”.

El objetivo es construir un sistema de movilidad más seguro e inclusivo, con perspectiva de género y acciones a favor del Punto Naranja, espacios seguros para mujeres y niñas.

¿Qué necesitas para participar?

  • Tener entre 20 y 50 años

  • Presentar una carta de motivos explicando por qué quieres unirte al proyecto

  • Contar con secundaria terminada

  • Tener licencia de conducir vigente

  • Experiencia mínima de dos años manejando un vehículo estándar

  • Residir en Morelia

  • Enviar tu currículum vitae

  • Tener visión clara, con o sin lentes

  • No tener antecedentes de acoso o violencia

¿Cómo me inscribo?

Debes escanear el código QR en el cartel oficial o ingresar directamente al enlace https://acortar.link/QYDKRG. Ahí podrás subir tu CV y completar tu solicitud.

