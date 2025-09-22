¿Eres buena al volante? Morelia te busca para conducir transporte público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y la Secretaría de Movilidad de Morelia lanzaron una convocatoria abierta para que más mujeres se integren al proyecto “Mujeres al Volante”.

El objetivo es construir un sistema de movilidad más seguro e inclusivo, con perspectiva de género y acciones a favor del Punto Naranja, espacios seguros para mujeres y niñas.

¿Qué necesitas para participar?

Tener entre 20 y 50 años

Presentar una carta de motivos explicando por qué quieres unirte al proyecto

Contar con secundaria terminada

Tener licencia de conducir vigente

Experiencia mínima de dos años manejando un vehículo estándar

Residir en Morelia

Enviar tu currículum vitae

Tener visión clara , con o sin lentes

No tener antecedentes de acoso o violencia

¿Cómo me inscribo?

Debes escanear el código QR en el cartel oficial o ingresar directamente al enlace https://acortar.link/QYDKRG. Ahí podrás subir tu CV y completar tu solicitud.