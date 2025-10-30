¿Era el cometa 3I/ATLAS? Captan luminoso objeto sobre el cielo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fenómeno astronómico sin precedentes fue captado en el cielo nocturno de Morelia: un visitante interestelar, cruzó brevemente el firmamento y su paso quedó registrado en un video mostrando su trayectoria con la Catedral de Morelia como fondo.

Este avistamiento coincide con los días de mayor actividad del cometa 3I/ATLAS, que alcanzó su punto más cercano al Sol (perihelio) este 30 de octubre, según reportes de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).