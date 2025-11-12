Equipos locales ya pueden apartar la cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia ya está lista para que la población pueda utilizarla; de hecho, los equipos interesados ya pueden apartar el espacio para sus torneos, compartió Iván Fernando Barrales Alcántara, director de la paramunicipal.

En entrevista colectiva, el director señaló que, después de 10 años, este espacio fue rehabilitado gracias al apoyo de Femsa, empresa que destinó el recurso y realizó las labores correspondientes para llevar a cabo una rehabilitación integral.