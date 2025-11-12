Equipos locales ya pueden apartar la cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia ya está lista para que la población pueda utilizarla; de hecho, los equipos interesados ya pueden apartar el espacio para sus torneos, compartió Iván Fernando Barrales Alcántara, director de la paramunicipal.
En entrevista colectiva, el director señaló que, después de 10 años, este espacio fue rehabilitado gracias al apoyo de Femsa, empresa que destinó el recurso y realizó las labores correspondientes para llevar a cabo una rehabilitación integral.
En este tenor, el funcionario compartió que, para la cancha de fútbol rápido, ya se han acercado algunos clubes deportivos interesados en hacer uso de las instalaciones.
Adicionalmente, precisó que este espacio cuenta con un monto específico para su renta, que es aproximadamente de 350 pesos . Señaló que, en este rubro, se trata de mantener un costo accesible para la población.
Aunado a esto, el director indicó que, como institución municipal, la intención es que, a partir de 2026, se pueda concretar un taller de fútbol para niñas y niños de las 13 colonias aledañas al Colegio de Morelia.
