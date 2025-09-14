Equipo antibombas de la SSP refuerza barridos en Morelia por fiestas patrias

El director precisó que los recorridos se realizan en horarios y lugares distintos para evitar rutinas y abarcar un mayor número de espacios.

Subrayó que hasta el momento no se ha encontrado ningún objeto de riesgo y recordó que, en caso de sospecha de algún artefacto, la ciudadanía debe reportarlo al 911 para que se canalice de inmediato.

Agregó que estas labores no solo se realizan en Morelia, sino también en municipios como Apatzingán y Zitácuaro; en cuanto a los tipos de artefactos explosivos que suelen identificar en mayor medida destacó que son los “caseros”.

“Son lo que le llaman artefactos caseros, el término es artefacto explosivo improvisado; los hacen de PVC, metal, hay de diferentes tipos… de botellas también. En este caso, no hay una línea de producción exacta (…)”, explicó Gómez Ruíz.

Para culminar, destacó que en lo que va de la administración estatal ya se han encontrado y desactivado más de 5 mil artefactos explosivos en distintas zonas del estado, principalmente en Tierra Caliente.

BCT