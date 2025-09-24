¡Entrena con una campeona! Clase de defensa personal en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del Día Naranja y de las actividades de concientización en torno al #25N, el Centro Comunitario Villas del Pedregal invita a mujeres de todas las edades a participar en una clase gratuita de defensa personal, impartida por la peleadora profesional Polet González Becerra.

Empoderamiento desde la acción

Con más de 11 años de experiencia en artes marciales mixtas, Polet González es múltiple campeona nacional de Jiu Jitsu brasileño y grappling, y cuenta con cinta café en esta disciplina. Su objetivo: brindar a las asistentes herramientas físicas y emocionales para responder ante situaciones de riesgo.