Entregarán 100 kits de rehabilitación para escuelas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bien Común y Política Social entregará 100 kits con insumos de rehabilitación para escuelas de Morelia, informó Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.

En entrevista, la secretaria explicó que estos paquetes están orientados al mantenimiento menor, principalmente en trabajos de pintura, impermeabilización y aplicación de cemento.

“Son 100 kits que se van a dar, pero hay mucha demanda, sabemos que hay escuelas que tienen hasta 60 años y que requieren pintura u otro tipo de mantenimiento (…)”, señaló.

Reconoció que con este número de paquetes se cubrirá alrededor del 10% de la demanda. No obstante, frente a las necesidades que plantean las instituciones educativas, indicó que la administración municipal actual decidió implementar este programa.

Vanegas Garduño detalló que en esta iniciativa se invertirán 2 millones de pesos, y cada kit tiene un costo estimado de entre 15 mil y 30 mil pesos.

En cuanto al programa de techumbres escolares, la funcionaria indicó que este año aún faltan seis por edificarse, y aseguró que en 2026 tendrá continuidad, ya que es una de las solicitudes con mayor demanda.

BCT