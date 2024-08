Entrega Secum reconocimiento a la y los ganadores de Palabras de Colibrí

“Me gustaría hablar unos minutos para hablar de la escritura de las mujeres, estadísticamente sabemos que las mujeres leemos más que los hombres y seguramente ese porcentaje es comparado a lo que escribimos nosotras, invitar a todas las mujeres que les gusta la escritura, decirles que se animen a participar, que le quiten tiempo y espacio a otras cosas, a la vida laboral, a los cuidados, a la vida doméstica. Escribimos bastante, las mujeres escribimos en nuestro espacio íntimo o personal, pero para poder realizar un manuscrito se necesita mucho tiempo para estar en la computadora. Las invito a que, por favor, escriban si eso es lo que les gusta; además, la escritura es muy de las mujeres, la forma de escribir nuestros géneros también son muy distintos a los géneros que hemos seguido toda la vida, lo que encontramos en la academia y en todos lados”.

Por su parte, Víctor Ruiz, tras agradecer el apoyo familiar, celebró la convocatoria que, dijo, “se ha convertido en un nicho y una oportunidad para aquellos que sienten que todavía las convocatorias no son para ellos”. Además, confió en que esta convocatoria crezca para la tercera edición.

A la par, reconoció el trabajo de las y los escritores que no fueron seleccionados como ganadores y los invitó a seguir confiando en su trabajo: “Confíen en sus palabras, en sus ideas y en su muy particular forma de ver el mundo, vivan los escritores independientes que no tienen obras o editoriales todavía”, puntualizó.

Cabe destacar que en esta segunda edición, Palabras de Colibrí, además de narrativa y poesía, añadió los géneros de crónica y dramaturgia.

De acuerdo con la titular de la Secum fueron más de 160 los participantes en la convocatoria de este año y será en el mes de noviembre cuando se lance el primer tiraje, a la par de que también cada autor contará con su audiolibro.

Los ganadores

-Víctor Ruiz ganó en la categoría de crónica con su obra “Crónicas del sótano”.

-Yuri Bautista ganó en la categoría de narrativa con su obra “Nube”.

-Rubén Ángel Chávez ganó en la categoría de dramaturgia con su obra “Balada del triste peregrino”

-Andrés López ganó en la categoría de Poesía con su obra “Siembra mi huerto”.

+Menciones honoríficas

-Luis Alberto medina en la categoría de crónica con su obra titulada “La noche del vampiro: crónica de la última noche de vampiro canadiense en Morelia”.

-Oswaldo Sinué Árciga en la categoría de narrativa con su obra “Rituales y manías”.

