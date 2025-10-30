Entrega Gobierno de Morelia las primeras Tapas Seguras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de prevenir que mujeres y juventudes sean víctimas de intoxicación intencional mediante el suministro de sustancias en bebidas, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realizó la entrega de tapas seguras al restaurante bar “Valentina”, convirtiéndolo en el primer establecimiento Punto Naranja que implementa esta medida de prevención y seguridad.

La acción forma parte de la estrategia impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), en coordinación con la Policía Morelia y la Secretaría del Ayuntamiento, con el fin de fortalecer la seguridad de las mujeres y juventudes en espacios recreativos.