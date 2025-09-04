Entrega de mochilas de emergencia en Morelia concluirá este mes: PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que este mes culmine la entrega de mochilas de emergencia a las colonias vulnerables a contingencias por inundaciones, destacó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

En entrevista, el coordinador señaló que se estima que durante septiembre se complete la entrega, ya que, de las más de 60 colonias contempladas para la primera etapa del programa del Plan Familiar de Protección Civil, quedarían alrededor de 20 por recibir estas mochilas.

“La siguiente etapa es conformar las brigadas de Protección Civil a través de los encargados del orden y, una vez conformadas, pasamos a los diferentes tipos de capacitación (…)”, destacó.

Lara Medina indicó que dichas capacitaciones se centran en temas como primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación de espacios, entre otros. Posteriormente, el coordinador resaltó que se avanzará a la etapa de simulacros.

“Es una labor de capacitación continua; la entrega de mochilas de emergencia es la primera acción dentro de todo este proyecto del Plan Familiar de Protección Civil”, concluyó.

Cabe resaltar que estas mochilas contienen insumos útiles para la población ante cualquier contingencia, como inundaciones, apagones o sismos, incluyendo kit de herramientas, botiquín de primeros auxilios y lámparas.

BCT