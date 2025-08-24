Entrega Bedolla al IMSS 40 mil firmas en favor del nuevo hospital en Villas del Pedregal

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, 40 mil firmas ciudadanas recolectadas en favor de la construcción del nuevo Hospital General Regional en Villas del Pedregal.

Durante la reunión de trabajo para informar al mandatario estatal avances del proyecto ejecutivo para la edificación del hospital de 260 camas y 50 especialidades, se mostró el respaldo que manifestaron habitantes de esta zona del poniente de Morelia para que se edifique y opere dicho nosocomio.