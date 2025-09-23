Entrega Alfonso Martínez nombramiento a Pablo Alarcón como Comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó los nombramientos a José Pablo Alarcón Olmedo como Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana y Isaac Olguín Guerrero, quien a partir de ahora fungirá como encargado de la Comisaría.

En su mensaje, Alfonso Martínez destacó el compromiso y perfil profesional de ambos, ya que su trabajo dentro de la Policía de Morelia ha permitido colocar a la institución con altos niveles de eficiencia y resultados.

Subrayó que la construcción de la paz es un objetivo permanente del Gobierno de Morelia, por ello es fundamental seguir avanzando en temas de prevención del delito, coordinación con los diferentes niveles de gobierno y, sobre todo, participación ciudadana.