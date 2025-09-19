Entre risas y sin mayor interés, morelianos participan en el Simulacro Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Un estruendo se escuchó en la tierra, el ruido tomó por sorpresa a la población; mientras los cristales de los edificios retumbaban, otros buscan un lugar seguro para protegerse… un sismo de magnitud 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas, fue la llamarada este 19 de septiembre.

La zona comercial de Las Américas fue donde se registró el mayor problema; la plaza comercial registró una fuga de gas en el sótano, además se otras áreas se vieron afectadas, por lo que cuerpos de emergencia entraron y lograron sacar a 7 personas heridas con diversos grados de gravedad y una más de otro negocio comercial frente a la plaza. En total fueron 8 heridos.