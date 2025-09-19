Entre risas y sin mayor interés, morelianos participan en el Simulacro Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Un estruendo se escuchó en la tierra, el ruido tomó por sorpresa a la población; mientras los cristales de los edificios retumbaban, otros buscan un lugar seguro para protegerse… un sismo de magnitud 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas, fue la llamarada este 19 de septiembre.
La zona comercial de Las Américas fue donde se registró el mayor problema; la plaza comercial registró una fuga de gas en el sótano, además se otras áreas se vieron afectadas, por lo que cuerpos de emergencia entraron y lograron sacar a 7 personas heridas con diversos grados de gravedad y una más de otro negocio comercial frente a la plaza. En total fueron 8 heridos.
Pedazos de los edificios en las calles, al igual que cristales, personas con crisis de ansiedad y otras más tratando de comunicarse con sus familiares por teléfono fue lo que se registró ante un sismo que afectó gran parte de Michoacán.
Los cuerpos de emergencia fueron los primeros en llegar al lugar; acordonando todo y aplicando protocolos para el rescate de los heridos fue lo que se registró. La población puso de su parte, muchos observantes y otros más intentando ayudar.
Esto fue solo un simulacro, pero si hubiera sido realidad, muchas personas se estarían lamentando.
Como parte de prevención ante cualquier contingencia que se llegue a registrar, este 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional con la hipótesis de sismo de 8.1 grados, con epicentro en Lázaro Cárdenas.
En punto de las 12:00 horas los celulares sonaron, la alerta sísmica se hizo sonar para que la población estuviera pendiente de las indicaciones de las autoridades de Protección civil y de emergencia.
Sin embargo, a muchos no les interesó. Si bien evacuaron en 10 minutos la plaza comercial en orden, afuera se encontraban entre risas y chismes, inclusive a muchos no les importó e ignoraron las indicaciones dadas; hubo personas que prefirieron ingresar a la plaza a realizar las actividades cotidianas sin importar el ejercicio que se llevaba.
Mientras pocos admiraban el trabajo de aquellos que dan la vida por los demás, hubo quienes se reían del trabajo que realizaron las corporaciones de emergencia.
El jefe del Departamento de Capacitación y Educación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jonathan Jasso Guerrero, reconoció que este ejercicio da puntos clave para prepararse mejor en la atención que se debe dar, además de sensibilizar y concientizar a la población en materia de prevención.
Refirió que el ejercicio duró 40 minutos, 3 mil personas fueron evacuadas en casi 10 minutos. Se contó con la participación de 100 elementos de Protección Civil Michoacán, Rescate, Cruz Roja Mexicana, CRUM, Policía Morelia, Guardia Civil y Seguridad Vialcon 35 unidades.
Se cerró la vialidad desde Acueducto hasta el libramiento, por la avenida Enrique Ramírez, además 4 drones que volaron por los hospitales de la zona hasta el Ramal Camelinas.
BCT