Entre retas, música y nostalgia: el futbolito, alma de Las Cañas en San Diego

En entrevista para MIMORELIA.COM, el señor Zoilo recordó que él lleva 40 años en el negocio, tiempo en el que ha visto pasar generaciones completas por sus mesas de juego. Señaló que Futbolitos Ramos llega cada año a las fiestas guadalupanas con más de 40 mesas, manteniendo viva una tradición que reúne a personas de todas las edades.

“Un hermano es el que empezó en esto, yo tengo 40 años con los futbolitos. Este es un juego completamente familiar; aquí los chicos y los grandes se divierten. A comparación de otros juegos, este tiene un ambiente sano (...)”, destacó.

Ante la pregunta sobre la afluencia que tienen los futbolitos en tiempos donde predominan los videojuegos, señaló que, desde su perspectiva, estos últimos pueden ofrecer experiencias muy inmersivas, pero muchas veces ligadas a contenidos violentos.