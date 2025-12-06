Entre osos polares, luces y bailarines, la Caravana Coca-Cola recorre Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de 15 años, la caravana Coca-Cola volvió a iluminar las calles de Morelia, llevando alegría y emoción a niños, jóvenes y adultos.
Desde poco antes de las 17:00 horas, algunas personas ya se encontraban en las inmediaciones del Acueducto y de la avenida Madero, donde, con sillas, bancos o al filo de la banqueta apartaban su lugar para ver el paso de la caravana navideña.
Alrededor de las 19:00 horas, las plataformas salieron de las inmediaciones de la XXI Zona Militar y, en su paso por el Acueducto, realizaron una parada frente al Jardín Morelos.
Entre los gritos de los niños, uno de los momentos que causó mayor emoción fue la aparición de la plataforma con el primer oso polar.
De igual forma, las y los bailarines también se hicieron presentes con llamativos trajes en colores característicos de la temporada navideña, algunos con luces y distintos adornos. Incluso, algunos portaban vestuarios que asemejaban la indumentaria de mariachis.
Entre piruetas, telas, saltos y sonrisas, los grupos de bailarines amenizaron el recorrido. Mientras las plataformas avanzaban, las y los asistentes no dejaban de tomar fotografías.
La caravana continuó hacia la avenida Madero, donde de acuerdo con el cronograma de actividades se realizaría una parada más antes de llegar a la Catedral, sitio en el que se llevará a cabo el encendido especial de la Catedral de Morelia, un espectáculo visual y sonoro que disfrutarán cientos de familias.
Cabe resaltar que para muchos, el regreso de la caravana no solo marcó el inicio de la temporada navideña, sino también un recuerdo que volvió a unir a generaciones a lo largo de las calles de la capital michoacana.
mrh