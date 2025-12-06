Entre osos polares, luces y bailarines, la Caravana Coca-Cola recorre Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de 15 años, la caravana Coca-Cola volvió a iluminar las calles de Morelia, llevando alegría y emoción a niños, jóvenes y adultos.

Desde poco antes de las 17:00 horas, algunas personas ya se encontraban en las inmediaciones del Acueducto y de la avenida Madero, donde, con sillas, bancos o al filo de la banqueta apartaban su lugar para ver el paso de la caravana navideña.

Alrededor de las 19:00 horas, las plataformas salieron de las inmediaciones de la XXI Zona Militar y, en su paso por el Acueducto, realizaron una parada frente al Jardín Morelos.

Entre los gritos de los niños, uno de los momentos que causó mayor emoción fue la aparición de la plataforma con el primer oso polar.

De igual forma, las y los bailarines también se hicieron presentes con llamativos trajes en colores característicos de la temporada navideña, algunos con luces y distintos adornos. Incluso, algunos portaban vestuarios que asemejaban la indumentaria de mariachis.