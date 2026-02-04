Entre notas y calma: Santiago lleva el handpan a las calles de Morelia

Su aprendizaje también fue autodidacta. “El chiste está en la fuerza del golpe”, explica. No se trata de golpear fuerte ni demasiado suave, sino de hacerlo de manera rápida y precisa. Aunque el instrumento no cuenta con una escala completa, sí tiene las notas suficientes para crear atmósferas sonoras que envuelven a quien las escucha. Su sonido es común en sesiones de meditación, actividad a la que Santiago incluso se dedicó durante un tiempo, mientras algunas personas meditaban y otras simplemente se quedaban dormidas.

En Morelia no es común ver este instrumento. Santiago ha visto a lo mucho a un par de personas más que lo portan, pero casi nunca tocándolo. Por eso, cuando decidió salir por primera vez a tocar a la calle, dudó. Pensó que la gente lo miraría extraño con su “cazuela mágica”. Hizo entonces un trato personal: si le iba bien ese primer día, volvería. Así ocurrió. Le fue bien en lo económico y, sobre todo, en la convivencia con la gente.

Desde entonces regresa a la Calzada San Diego cuando la escuela y el tiempo se lo permiten. Prefiere ese espacio por su tranquilidad y porque permite que el sonido se escuche con mayor claridad. En el Centro Histórico lo intentó, pero el ruido y la prisa cotidiana dificultan que la música sea apreciada.