Entre montañas de ropa, morelianos buscan qué vestir en la paca del tianguis de La Feria

Por Daire Zúñiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el tianguis de La Feria, una de las zonas más concurridas es en la que se encuentra ropa de segunda mano, conocida como “ropa de paca”, espacios en los que la gente puede conseguir prendas de todo tipo a costos accesibles.

En este tenor, los comerciantes Jesús Arias Sánchez y Daniel comentaron para MIMORELIA.COM que se instalan desde muy temprano para iniciar su jornada y ofrecer prendas de buena calidad a los morelianos.

Jesús Arias compartió que desde hace más de 10 años se establece en el tianguis de La Feria, así como en el Auditorio, para ofrecer ropa a precios asequibles tanto para niños como para mujeres y hombres.

Asimismo, Daniel contó que se inició en este negocio hace alrededor de tres años, llegando al lugar desde las 7:00 de la mañana para que los ciudadanos encuentren desde pantalones, chamarras, pijamas, ropa deportiva y un sinfín de prendas tanto para uso personal como para emprender un negocio.