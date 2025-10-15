Morelia

Entre huellitas y disfraces: así será el MascotaFest en Morelia

La entrada es libre, pero se invita a los asistentes a realizar una donación voluntaria de 3 kilos de croquetas o 60 pesos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 31 de octubre, las familias morelianas tendrán una cita muy especial en el MascotaFest 2025, un evento que promete diversión, ternura y solidaridad por los animales de compañía.

Bajo el lema Entre huellitas y disfraces, el festival contará con un gran concurso de disfraces para mascotas con temática libre, donde la creatividad será la protagonista. Además, se realizará una Feria de Adopción y venta de artículos para mascotas, promoviendo el rescate responsable de animales.

El evento se llevará a cabo en el jardín exterior del Mercado de Dulces, con el siguiente horario:

  • 🕓 4:30 p.m. → Inicio de inscripciones

  • 🕔 5:00 p.m. → Arranque del concurso

La entrada es libre, pero se invita a los asistentes a realizar una donación voluntaria de 3 kilos de croquetas o 60 pesos, que serán destinados a asociaciones y colectivos animalistas independientes.

📞 Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 443 440 7814 o 443 160 9055.

