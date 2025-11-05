Entre gas pimienta y clientes ausentes, boleros resisten protestas en el Centro Histórico de Morelia

El señor Octaviano es uno de los tres boleros que quedan en la explanada. Son las cuatro de la tarde y el sol le pega en el rostro mientras ordena sus herramientas de trabajo. Lleva 32 años en el oficio, pero dice que siempre son las mismas manifestaciones, que, como las de días recientes, les afectan al registrar pérdidas de hasta el 80 por ciento.

"Nos afecta mucho, el 80 por ciento, de verdad. No tenemos tarifa, pueden ser ocho o diez boleadas, pero a veces solo sacamos la persignada, es lo que nos da y ahí nos vemos", dijo.

El señor, que se quedó pese a que casi todos los demás compañeros se fueron por la manifestación violenta del lunes de esta semana, cuando marcharon estudiantes de diferentes universidades y que se enfrentaron a los policías, mismos que los replegaron con gas pimienta, afirma que no puede opinar nada porque siempre es lo mismo. Octaviano añade que incluso físicamente el cuerpo resiente los químicos, pero él quiere terminar el turno completo "caiga o no caiga el cliente".