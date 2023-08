Entre 5 y 7 incendios por día atendió PC de Morelia en temporada de estiaje

Lara Medina precisó que no se tiene estadística de los que fueron intencionados o naturales, porque su labor no es identificar si fue provocado o no, o cuál fue la causa, "nosotros llegamos a atender la emergencia", mientras señaló que normalmente son combustiones que se salen de control por quemas de basura o de algún pastizal o forestal, o intencionados, "sin dimensionar lo que puede ocurrir, o el riesgo en el que se pone a los vecinos".

Por otra parte, según datos de PC, se impartieron 75 cursos de primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación a inmuebles, uso y manejo de extintores y plan familiar de protección civil en los que participaron casi mil 400 personas.

Además, durante el presente año se participó en el combate al incendio en el Bar Vertical por más de ocho horas.

Además, se atendió el incendio de una recicladora de llantas, en apoyo al municipio de Tarímbaro, en el interior de la empresa Grupo ECORMX, dedicada al reciclaje, se invirtieron veinte horas de trabajo y se evitó la propagación del incendio a las naves industriales vecinas y a la maquinaria cercana.

Igualmente se hizo frente al incendio en el estacionamiento del mercado "Independencia" durante 12 horas con más de 100 elementos que usaron 5 motobombas, 6 pipas, 8 camionetas, 13 ambulancias.