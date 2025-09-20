Entrada libre en Morelia: documental ¡A vuelo de Águila! y conversatorio

Esta proyección forma parte del Cineclub Proyección, y estará acompañada por una conversación con Ezequiel Reyes, fundador del Archivo Fílmico Reyes, quien compartirá detalles sobre el proceso de rescate y digitalización de esta obra histórica del cine documental mexicano.

Con una duración de 22 minutos, ¡A vuelo de Águila! es considerado un testimonio visual del México de los años sesenta, mostrando escenas cotidianas, tradiciones y expresiones culturales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual del país.