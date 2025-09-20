Entrada libre en Morelia: documental ¡A vuelo de Águila! y conversatorio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 25 de septiembre, el público podrá disfrutar de la proyección del documental ¡A vuelo de Águila!, dirigido por Adolfo Garnica en 1963, en la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos en la capital michoacana. La función dará inicio a las 17:00 horas y la entrada será gratuita.
Esta proyección forma parte del Cineclub Proyección, y estará acompañada por una conversación con Ezequiel Reyes, fundador del Archivo Fílmico Reyes, quien compartirá detalles sobre el proceso de rescate y digitalización de esta obra histórica del cine documental mexicano.
Con una duración de 22 minutos, ¡A vuelo de Águila! es considerado un testimonio visual del México de los años sesenta, mostrando escenas cotidianas, tradiciones y expresiones culturales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual del país.
La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para redescubrir una joya del cine nacional y dialogar sobre la importancia de la preservación del acervo fílmico.
BCT