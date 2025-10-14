¡Entrada libre! Disfruta un concierto barroco en el corazón de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Música Antigua Morelia-Valladolid (OMAMV) invita al público al concierto Canciones Barrocas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre de 2025 a las 8:00 de la noche en la Rectoría de Cristo Rey, ubicada en la calle Andrés Quintana Roo #309, Centro Histórico de Morelia.

El programa incluirá arias para soprano y cOMAMVuerdas de destacados compositores barrocos italianos, alemanes y españoles. El evento contará con la participación de Cory Arteaga (soprano), J. Antonio Romero G. (violín) y la dirección artística de Claudia Cisneros.

📍 Entrada libre, apta para todo público.