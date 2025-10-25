Entornos de violencia influyen en el maltrato y crueldad animal: animalista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora de Meraki Bazar y Ferias de Adopción, Milena Mejía Macías, que también hace labor de rescate y apoyo a los animales, afirmó que las violencias que rodean a las infancias y jóvenes influyen mucho en el maltrato y crueldad animal, misma que va en aumento.

En entrevista con MIMORELIA.COM, refirió que el abandono animal siempre ha existido, pero la crueldad se ve cada vez más, lo que consideró preocupante toda vez que desde niños o niñas se les permite golpear o lastimar a los animales, sin corregir a los infantes.

Aunque no detalló qué tanto porcentaje ha crecido esta problemática, afirmó que todo se da por los entornos de violencia y el consumo de sustancias como drogas, que muchas veces los conducen a esas acciones, por lo que exhortó a los papás a estar al pendiente y reprender cuando se dan cuenta del maltrato a los animales.

"No sé la gente de ahora qué piensa. No sé qué se tomen, qué fumen o vean, están influenciados por la violencia que sí aumenta, esa manera de maltratarlos y hacerlos sufrir, ya necesitan atención esas personas".