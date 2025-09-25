Engaño telefónico casi termina en secuestro virtual; Policía Morelia lo evita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia logró frustrar un intento de secuestro virtual en la colonia La Morita, tras atender de manera inmediata un reporte ciudadano este jueves 25 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, dos personas fueron víctimas de llamadas telefónicas en las que, mediante engaños y amenazas, delincuentes buscaban obtener dinero de sus familiares.

Los afectados fueron localizados en buen estado dentro de un vehículo, donde elementos policiales verificaron la situación y les brindaron resguardo. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para interponer la denuncia correspondiente.