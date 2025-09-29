Enfermera en Morelia exhibe a chofer de Uber por cobro indebido y mal servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven enfermera exhibió en redes sociales el comportamiento de un conductor de la plataforma Uber, a quien acusó de no manejar con el debido cuidado pese a transportar a una paciente delicada, además de señalar que no le entregó el cambio completo al finalizar el viaje.

La denuncia fue realizada en Facebook por la usuaria Isabel Zavala, quien explicó que se dirigía con una paciente a una consulta médica cuando solicitó el servicio de transporte.

Según relató, tanto ella como la paciente le pidieron al conductor que tuviera precaución con los baches y topes, ya que cualquier movimiento brusco podía lastimarla. Sin embargo, el chofer respondió de manera indiferente y, de acuerdo con la denuncia, incluso se burló de la solicitud.

Al momento de pagar, Zavala explicó que entregó un billete de 500 pesos, preguntando previamente si el conductor tenía cambio. El chofer aseguró que sí, pero al recibir el dinero y llegar a su destino, la enfermera notó que le faltaban 100 pesos en el cambio.

La afectada subrayó que el dinero correspondía a su paciente, quien vive únicamente de una pensión, por lo que calificó el hecho como un abuso hacia personas en situación vulnerable. “Si hubiera sido de mi dinero no hago esto, pero no saben la realidad de cómo viven las personas de la tercera edad solo de la pensión y hacen este tipo de abusos”, escribió.

Aunado a ello, el conductor, dijo la mujer, reportó a la aplicació que la pasajera no pagó el viaje cuando, a decir de ella, sí lo hizo.

Éste es el mensaje íntegro:

"Si te pague pendejo, hasta me diste menos de cambio

Contexto de porque lo quemo.

Yo soy enfermera y cuido a pacientes a domicilio y esta vez con mi paciente nos toco consulta ya que esta delicada y en cualquier bache o tope se lastima, y tanto como yo y mi paciente le pedimos de una manera amable que si podia irse por los baches y topes de una forma sutil, a lo cual el muchacho nos respondió que el no tenía la culpa que asi estaban las calles y el asi manejaba a lo cual para evitar discusión solo me le quede viendo y le dije solo maneja cuidadoso donde este fea la calle y solo se empezo a reír, al momento de pagar le pregunte de buena forma si tenía cambio de uno de 500 si no para cambiarlo en una tienda (dinero de mi paciente, ella vive de la pensión) a lo que me dijo que si tenia, cuando recibí el cambio no me di cuenta que me faltaban 100 (ya que estaba atenta con mi paciente ayudandola a bajar) solo agarre el cambio y me fui con mi paciente llegando a casa fue que rebice el cambio y cheque la aplicación, si hubiera sido de mi dinero no hago esto, pero no saben la realidad de como es que viven las personas de la tercera edad solo de la pensión y hacen este tipo de abusos!".