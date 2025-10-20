Encuentro seguro en línea: taller para personas sexo-diversas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de sus esfuerzos para fomentar entornos seguros e incluyentes, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva anunció una nueva sesión del Grupo de Autoapoyo para Personas Sexo-Diversas, centrada en fortalecer la seguridad digital para esta comunidad.

La charla titulada “Prácticas seguras en el espacio digital” se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 6:00 p.m., y estará a cargo del Mtro. Juan Luis Contreras Calderón, titular de la Unidad de Atención a Personas Indígenas y Grupos en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).