Encuentro seguro en línea: taller para personas sexo-diversas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de sus esfuerzos para fomentar entornos seguros e incluyentes, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva anunció una nueva sesión del Grupo de Autoapoyo para Personas Sexo-Diversas, centrada en fortalecer la seguridad digital para esta comunidad.
La charla titulada “Prácticas seguras en el espacio digital” se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 6:00 p.m., y estará a cargo del Mtro. Juan Luis Contreras Calderón, titular de la Unidad de Atención a Personas Indígenas y Grupos en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El evento está dirigido a personas sexo-diversas interesadas en aprender herramientas para protegerse en espacios virtuales, identificar riesgos y fortalecer su autonomía digital. También se busca generar un espacio libre de violencia y con acompañamiento profesional.
Con este tipo de encuentros, se busca crear entornos seguros e incluyentes, en especial para las poblaciones históricamente vulneradas. La entrada es libre y se espera la participación de personas jóvenes y adultas de la diversidad sexual.
BCT