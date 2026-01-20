Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes llega a Morelia con actividades gratuitas

Las actividades iniciarán el jueves 29 de enero a las 18:00 horas en el Centro Cultural UNAM Morelia. Posteriormente, el viernes 30 y sábado 31, las actividades continuarán en el Museo del Estado de Michoacán, en un horario de 10:30 a 19:30 horas.

El Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes se ha consolidado como un foro de intercambio artístico que promueve la lectura, la escritura y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones, fortaleciendo la escena literaria contemporánea.

El proyecto se realiza con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, así como de diversas instituciones educativas y culturales del estado.

BCT