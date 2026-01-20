Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes llega a Morelia con actividades gratuitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será sede del 8° Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes Morelia 2026, un espacio dedicado al diálogo, la creación y el impulso de nuevas voces de la literatura, que se realizará los días 29, 30 y 31 de enero, con entrada libre.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Michoacán, el encuentro busca celebrar la fuerza de la palabra poética y fomentar la participación de jóvenes creadoras y creadores de distintas regiones del país, consolidando a Morelia como un referente cultural a nivel nacional.
Las actividades iniciarán el jueves 29 de enero a las 18:00 horas en el Centro Cultural UNAM Morelia. Posteriormente, el viernes 30 y sábado 31, las actividades continuarán en el Museo del Estado de Michoacán, en un horario de 10:30 a 19:30 horas.
El Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes se ha consolidado como un foro de intercambio artístico que promueve la lectura, la escritura y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones, fortaleciendo la escena literaria contemporánea.
El proyecto se realiza con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, así como de diversas instituciones educativas y culturales del estado.
BCT