Encuentran sin vida a mujer adulta mayor en su domicilio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer adulta mayor fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Jardín de la Montaña, en la zona poniente de Morelia. De acuerdo con autoridades policiales, la mujer no presentaba huellas de violencia y habría fallecido por causas naturales.

El hallazgo se registró la tarde de este jueves, en una vivienda localizada sobre la calle Del Triunfo, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la mujer, de aproximadamente 69 años de edad. Posteriormente, la zona fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal especializado de la Unidad de Atención Inmediata realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Se espera que en las próximas horas los familiares acudan a reclamar el cuerpo de la fallecida.

