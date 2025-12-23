Encuentran en Morelia a joven desaparecida desde septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) localizó a una joven de 27 años de edad que fue reportada como desaparecida en esta ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, el pasado 15 de septiembre María José B. fue vista por última vez en la colonia Félix Ireta, aproximadamente a las 18:00 horas, desconociéndose desde ese momento su paradero.

Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada activó de manera inmediata los protocolos de localización y búsqueda establecidos en la Alerta Alba Michoacán, por lo que se llevaron a cabo las labores de investigación correspondientes que permitieron ubicar a la joven en esta ciudad.

Una vez localizada, María José B. fue presentada ante el agente del Ministerio Público para su certificación médica; ahí manifestó que el motivo de su ausencia fue por motivos personales, por lo que se dio por concluida la investigación.