Encuentra el regalo perfecto en el Festival Navideño de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 18 al 20 de diciembre se llevará a cabo el 3er Festival Navideño en la Plaza del Carmen, ubicada en el Centro Histórico de Morelia, con horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Fomento Económico del municipio invitó a las familias morelianas a disfrutar de esta tercera edición, que reunirá productos locales, artesanías, opciones de regalo y un ambiente festivo lleno de tradición.

Durante el festival, los visitantes podrán recorrer stands decorados con motivos navideños, adquirir artículos originales para la temporada y vivir la experiencia de la magia decembrina en uno de los puntos más emblemáticos de la capital michoacana.

