Encendido navideño en Morelia generará cortes viales en primer cuadro del centro: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el encendido navideño de la capital michoacana, Luces por la Paz, programado para este lunes en el primer cuadro del Centro Histórico, la vialidad permanecerá cerrada mientras se desarrollan las actividades, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado explicó que este cierre a la circulación se mantendrá desde horas antes del evento (programado a las 19:00 horas) debido al montaje de un templete que será utilizado por autoridades municipales.

“Hoy en la noche el operativo se centra en el tema vial y se desplegará la presencia policial en torno a la pista de hielo que se apertura media hora después del encendido”, destacó.

Aunado a esto, Alarcón Olmedo señaló que se prevé reabrir la circulación después de las 21:00 horas, aunque precisó que esto dependerá de la afluencia que se registre en la zona.

Detalló que, particularmente en este tipo de encendidos —así como en los de la Catedral de Morelia—, las y los asistentes suelen permanecer más tiempo en la avenida Madero, ya sea caminando o acudiendo a restaurantes, cafeterías y bares.