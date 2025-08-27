Encendido de catedral de Morelia será con danzón por Día del Adulto Mayor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Adulto Mayor, el encendido de la catedral de Morelia de este sábado 30 de agosto se amenizará con una versión del danzón “Rigoletito”.

La Secretaría de Turismo de Morelia informó a MIMORELIA.COM que en este último sábado de agosto la melodía que acompañará dicho espectáculo de luces y sonido —que se realiza cada sábado a las 21:00 horas— será el danzón "Rigoletito".

Esta acción se lleva a cabo por impulso del DIF Morelia, en coordinación con la Secretaría de Turismo municipal, que acordaron incluir esta pieza musical de ritmo alegre y clásico, característico del danzón en honor al Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Al respecto, José Manuel Álvarez Lucio director del DIF Morelia destacó que se prevé realizar una mención especial durante el encendido y además se contará con un área específica para los adultos mayores.

“Vamos a reservar algunos lugares, pondremos sillas y un vallado con espacio reservado para que adultos mayores puedan acudir y disfrutar del encendido de Catedral”, señaló el director.

Cabe recordar que esta actividad se realiza cada sábado a las 21:00 horas, los fuegos artificiales se sincronizan con alguna melodía que cambia mensualmente o en fechas especiales, como Día de Reyes, San Valentín, Navidad y en esta ocasión, con motivo del Día del Adulto Mayor.

Esta actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Turismo Municipal, congrega regularmente a unas 3 mil personas entre turistas y visitantes.

Sin embargo, en periodos vacacionales -de acuerdo con autoridades municipales- la asistencia ha superado las 7 mil personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar del espectáculo.