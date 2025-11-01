Encabeza Yankel Benítez operativo de supervisión en Panteones Municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar el orden y seguridad durante la celebración del Día de Muertos en los Panteones Municipales, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó esta mañana un operativo de supervisión.

Acompañado por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Yankel Benítez recorrió los pasillos del Panteón y calles aledañas en donde el comercio tolerado se encuentra ofreciendo alimentos o productos de temporada.