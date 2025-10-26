Encabeza Yankel Benítez jornada ciudadana de limpieza en Lomas del Valle

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con entusiasmo y participación activa de vecinas y vecinos, se llevó a cabo este fin de semana la jornada ciudadana de limpieza en el parque deportivo de la colonia Lomas del Valle, al poniente de la ciudad, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Como parte del programa permanente de mantenimiento y embellecimiento que impulsa el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizaron acciones de limpieza, poda, desbroce, barrido manual y retiro de residuos sólidos en este importante espacio de recreación y convivencia familiar.