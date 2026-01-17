Encabeza Yankel Benítez jornada ciudadana de limpieza en La Aldea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó este sábado una jornada ciudadana de limpieza en la colonia La Aldea, como parte del trabajo permanente que impulsa el Gobierno de Morelia para atender de manera integral las distintas zonas de la ciudad, en coordinación directa con la ciudadanía.

Durante la jornada, y con la participación activa de vecinas y vecinos, así como de brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos, se realizaron labores de limpieza en el acceso principal a la colonia, fortaleciendo el cuidado del entorno y la mejora de los espacios comunes.