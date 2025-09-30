Encabeza Bedolla desfile cívico militar en honor a Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia, cuna de la Independencia de México, conmemoró el 260 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, con el tradicional desfile cívico militar, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con profundo orgullo, respeto, disciplina y sentimiento de pertenencia, marcharon por la antigua Calle Real niñas, niños, jóvenes y adultos que integraron las decenas de contingentes participantes, mientras miles de familias disfrutaban y reconocían su entrega con vítores y aplausos.