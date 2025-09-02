Encabeza Alfonso Martínez sesión del Consejo Consultivo de Seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la sesión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de la Comisión Municipal de Seguridad, con el convencimiento de que la inclusión de la sociedad es fundamental para seguir construyendo la paz.

Durante el encuentro que reunió a mandos de la Comisión Municipal de Seguridad con representantes de la sociedad civil, el alcalde enumeró las innovaciones y labores que se han emprendido desde la Policía Morelia, como es la cifra de 5 mil 500 cámaras de videovigilancia activas y el arranque de la construcción del5 Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).