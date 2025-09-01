Encabeza Alfonso Martínez inicio de ciclo escolar en Secundaria Federal no. 1 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a las y los estudiantes a aprovechar la oportunidad de estar en la escuela y prepararse para tener un futuro mejor.

Reunidos en el patio principal de la Escuela Secundaria Federal no. 1 "José María Morelos y Pavón", el alcalde encabezó la ceremonia cívica, acompañado del director, Ariel Rodríguez Esquivel, cientos de jóvenes, así como personal docente y administrativo de la institución.