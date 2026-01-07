En zona centro y de amortiguamiento no puede haber edificios más grandes que Catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la zona del Centro Histórico y el área de amortiguamiento, que aún conserva elementos históricos de la ciudad de Morelia, no se permite construir edificios más altos que la Catedral. Esto implica que no se otorgan permisos para construcciones mayores a tres niveles, equivalentes a aproximadamente nueve metros de altura.

El director general del Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan), Rubén Flores Muñoz, explicó a MiMorelia.com que esta disposición está estipulada en el Reglamento de Instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, aunque en ciertas zonas, como la de transición, sí se permiten edificaciones más altas.