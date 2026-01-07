En zona centro y de amortiguamiento no puede haber edificios más grandes que Catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la zona del Centro Histórico y el área de amortiguamiento, que aún conserva elementos históricos de la ciudad de Morelia, no se permite construir edificios más altos que la Catedral. Esto implica que no se otorgan permisos para construcciones mayores a tres niveles, equivalentes a aproximadamente nueve metros de altura.
El director general del Instituto Municipal de Planeación de Morelia (Implan), Rubén Flores Muñoz, explicó a MiMorelia.com que esta disposición está estipulada en el Reglamento de Instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, aunque en ciertas zonas, como la de transición, sí se permiten edificaciones más altas.
"Dentro de la zona de monumentos históricos, el máximo de niveles, de acuerdo con este reglamento de instrumentación que le comentaba, es de dos y tres niveles. Si se permitiera construir edificios muy grandes, nuestra joya de la corona, que es la Catedral, ya se vería pequeña, chiquita", comentó.
Flores Muñoz puso como ejemplo la torre Victoria, ubicada fuera del Centro Histórico y su zona de amortiguamiento, que hoy cuenta con otro edificio contiguo aún más alto, el cual obstruye la vista del inmueble mencionado. Por ello, el funcionario subrayó la importancia de respetar la jerarquía visual de la Catedral.
Agregó que, en la zona de amortiguamiento —que considera tanto la zona de monumentos como la de transición— los niveles permitidos de construcción varían según el tamaño del terreno:
Para terrenos de 100 a 200 metros cuadrados, se autorizan hasta tres niveles (9 metros de altura).
Para terrenos de 200 a 3,000 metros cuadrados, se permiten hasta cuatro niveles (12 metros de altura).
“Este reglamento de instrumentación se aprobó en octubre de 2023, hace prácticamente dos años. Anteriormente aplicaba el Plan Parcial del Centro Histórico de 2001, que también especificaba la altura máxima de los edificios en el centro y otras zonas de la ciudad”, precisó.
De acuerdo con Flores Muñoz, la Catedral de Morelia tiene una altura aproximada de 66.8 metros, y los edificios más altos que la rodean también son inmuebles históricos, como el Hotel Virrey de Mendoza, que cuenta con cuatro niveles y una altura similar, o el Teatro Mariano Matamoros, reinaugurado recientemente.
