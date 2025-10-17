🔴Luces, cámara... ¡premios! Sigue en vivo la gala del FICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En estos momentos se lleva a cabo la Ceremonia de Premiación del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025, la cual está siendo transmitida en vivo a través de las plataformas oficiales del evento.

La gala marca el cierre de la edición número 23 del festival, que se celebró del 10 al 19 de octubre y reunió a cineastas, actores, críticos y amantes del cine nacional e internacional en la capital michoacana.

📽️ Sigue la transmisión y conoce a los ganadores del #FICM2025