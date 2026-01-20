En video: así intentaron robar negocio en la Chapultepec Sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de MIMORELIA.COM, se reportó un intento de robo a una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle 13 de Septiembre, en la colonia Chapultepec Sur, durante la noche del día de ayer.

De acuerdo con la información compartida de manera anónima, personas desconocidas intentaron ingresar al negocio, sin lograrlo; sin embargo, provocaron daños considerables en la entrada del establecimiento, al romper la herrería y los cristales de la puerta principal.

El denunciante señaló que, aunque los presuntos responsables no consiguieron entrar al local, los daños materiales representan una afectación importante para el propietario del comercio.

De acuerdo con un video recuperado de una cámara de vigilancia, se observa que dos personas arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. En las imágenes se aprecia que uno de los sujetos permaneció en la motocicleta, mientras que el otro descendió e intentó forzar la entrada del negocio en varias ocasiones.

Tras no lograr su objetivo, ambos individuos se retiraron del sitio, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de personas detenidas por estos hechos.