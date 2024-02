En vísperas del inicio de campañas, anunciará Alfonso Martínez si pedirá licencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre la posibilidad de solicitar licencia, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, dijo que no dejará de trabajar, que no está en campaña y en víspera del arranque de campañas locales anunciará si lo hará. "Yo voy a hacer lo que la ley me mandata, no lo que los funcionarios quieren que haga", comentó.

En entrevista colectiva, comentó que se registró por los partidos PAN y PRD mientras el proceso electoral inicie, "voy a seguir trabajando de manera incansable por esta ciudad".

A pregunta expresa de que el PAN prefiere no ir con el PES en una candidatura común, insistió en que los partidos políticos y las candidaturas independientes son los vehículos para llegar al poder, "en estos momentos estamos en la alianza con el PAN, el PRD y los que quieran sumarse, por eso estamos buscando el punto de encuentro para continuar trabajando por Morelia".

Añadió que seguirá buscando los acuerdos con las diversas fuerzas políticas y que "lo que nos debe unir es la ciudad en la que queremos vivir".

Sobre las posiciones que busca el PRI al interior de la planilla (para ir con Alfonso Martínez), dijo que "Morelia no es un pastel a repartir como si fueran rebanadas" sino que en el municipio se trabajará de manera coordinada de acuerdo con sus habilidades, posibilidades y de acuerdo a "cómo participas".

rmr