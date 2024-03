En Umécuaro, DJ Smoky derrochará talento y creatividad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con información proporcionada por el jefe de tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera, uno de los DJs que se presentarán en la presa de Umécuaro el próximo sábado será el DJ Smoky, Gerardo Murillo, nacido en Morelia y que ha tocado música basada en el género electrónico, progressive trance, psy trance y future prog desde los 12 años de edad.

Según su hoja de vida inició su carrera como DJ Set y a través del tiempo fue formando conjuntos con DJs productores, y compartiendo escenario con DJs de talla internacional de países como Suiza, Israel, Brasil, Japón y Canadá en el año 2019.

"Ahora está colocado en unos de los mejores DJs de la entidad, y con más de 13 años en la escena del mundo electrónico, dentro y fuera del estado de Michoacán, en zonas cOmo Guadalajara, CDMX, Toluca y Monterrey", dijo.

La descripción de su trayectoria describe que "ha logrado destacar en eventos locales y foráneos, como el Terranova Festival 2019 de Morelia, San isidro Festival Morelia, Colors of Sound en Pátzcuaro; El Liquid Universe Tour de Uruapan, el Magic Fungi Festival de Morelia, The Magick Valley en Ciudad de México, el Colored Powers de Monterrey”. Además de White Fest de Toluca, Nigth Surprises, Peda Fest, Only Party e Infinity.

Con creatividad y talento formó su estilo único e inigualable. Su sello discográfico es Natural Rhythms.