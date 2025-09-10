En segundos, sujetos roban a mano armada un negocio en la avenida Torreón Nuevo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la página de Revolución Social, se reportó un robo a mano armada de un negocio ubicado sobre la avenida Torreón Nuevo, asalto que ocurrió en cuestión de segundos.
Los hechos, que quedaron registrados por una cámara de seguridad del local, muestran cómo dos hombres —uno encapuchado y el otro con el rostro cubierto— ingresan al establecimiento.
Uno de ellos, vestido con una sudadera azul, amenaza con un arma de fuego al encargado, obligándolo a entregar el dinero de la caja.
Después de unos segundos y de sustraer el efectivo junto con algunos artículos, los sujetos se retiran caminando del lugar, no sin antes advertir al joven que no los siga.
mrh