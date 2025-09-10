En segundos, sujetos roban a mano armada un negocio en la avenida Torreón Nuevo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la página de Revolución Social, se reportó un robo a mano armada de un negocio ubicado sobre la avenida Torreón Nuevo, asalto que ocurrió en cuestión de segundos.

Los hechos, que quedaron registrados por una cámara de seguridad del local, muestran cómo dos hombres —uno encapuchado y el otro con el rostro cubierto— ingresan al establecimiento.