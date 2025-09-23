En San Miguel del Monte, habrá consulta sobre método de votación para el autogobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de San Miguel del Monte, en el municipio de Morelia, realizará una consulta el próximo 28 de septiembre de 2025 para definir el método de votación en su asamblea de autogobierno.

Silvia Mauricio Salazar, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó a través de un mensaje en redes sociales sobre la importancia de la participación ciudadana en este ejercicio democrático.

“La participación de todas y todos es fundamental, pues su decisión definirá el método que se utilizará en la consulta del 12 de octubre, donde se decidirá si la comunidad pasa al autogobierno y al ejercicio directo de sus recursos públicos”, afirmó Mauricio.

Detalló que la consulta del 28 de septiembre será por voto secreto, mediante boletas, en las que los ciudadanos marcarán con una "X" si prefieren mano alzada o urnas como mecanismo para la asamblea definitiva.