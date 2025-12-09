En rápida acción, Policía de Morelia localiza auto robado y lo devuelve a su dueño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a una rápida intervención, elementos de la Policía de Morelia lograron recuperar un vehículo que había sido robado con violencia en la zona de INDECO, y lo localizaron en cuestión de minutos en la colonia Ejidal Tres Puentes.

De acuerdo con el reporte oficial, tras recibir el aviso del robo, los oficiales activaron de inmediato un operativo de búsqueda, logrando ubicar la unidad a través de labores de patrullaje y coordinación con el sistema de videovigilancia del C5i.

Luego de verificar la situación, se confirmó que se trataba del vehículo reportado como robado momentos antes. Una vez acreditada la propiedad, el automóvil fue entregado en el lugar a su legítimo dueño.