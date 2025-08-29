Morelia

En Puerto de Buenavista, Yankel Benítez establece alianzas a favor de la seguridad

Secretario del Ayuntamiento y Policía Morelia encabezan segunda visita para definir vigilancia policial
El propósito es seguir construyendo la paz en el municipio a través de alianzas con los morelianos
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, junto con el comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, acudieron a la colonia Puerto de Buenavista para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad en la zona.

La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de trabajar de forma cercana a la ciudadanía. Por ello, Yankel Benítez realizó una primera visita de acercamiento para conocer las necesidades del Puerto de Buenavista.

Luego de que los colonos solicitaron mayor vigilancia en este primer encuentro, el secretario encabezó esta semana una nueva visita con vecinos y vecinas, junto con el comisario Pablo Alarcón, para definir y poner en marcha la estrategia que atienda de manera puntual las necesidades del lugar.

Puerto de Buenavista
