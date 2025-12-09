En puerta operativos para evitar venta irregular de animales en temporada decembrina: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la temporada decembrina y de Día de Reyes, el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) se suma a los operativos para frenar la venta de animales como perros y gatos en la vía pública, particularmente con el tema de resguardo, informó Minerva Bautista Gómez, titular del instituto.
Durante una entrevista colectiva, la directora puntualizó que poco más del 20% de los animales —entre perros y gatos— que actualmente tiene el IMPA fueron resguardados tras su abandono, los cuales estiman que fueron adquiridos precisamente en la temporada de diciembre y Día de Reyes.
En este tenor, indicó que un ejemplo frecuente son los huskies, que suelen comprarse para regalarlos a niños o familias en estas fechas, pero meses después terminan en situación de calle.
Ante esta problemática, señaló que desde el año antepasado el IMPA se suma a los operativos de resguardo que realiza la Dirección de Mercados —dependencia que tiene la facultad de hacer el decomiso cuando ocurre en vía pública—, para posteriormente canalizar a los animales al IMPA.
Por consiguiente, señaló que debido a la temporada, estiman que estos operativos (que ya realiza la Dirección de Mercados), se refuercen a partir del 16 de diciembre -que es cuando suelen registrar un mayor movimiento en mercados-, y se extiendan hasta inicios del próximo año.
La directora añadió que los principales focos rojos donde suelen detectar estas “cajitas” con venta de cachorros son distintos mercados de la capital michoacana, como el Auditorio, Mercado Independencia, las inmediaciones del Tianguis de la Feria, la avenida Pedregal y el mercado de Villas del Pedregal.
En este tenor, recordó que el año pasado solo se realizó un decomiso dentro de este operativo, el cual se registró en el mercado de la avenida Pedregal.
Para concluir, Bautista Gómez señaló que otro foco importante es la venta de animales a través de grupos de WhatsApp o páginas de internet, rubros que —dijo— también requieren regulación.
