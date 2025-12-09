En puerta operativos para evitar venta irregular de animales en temporada decembrina: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la temporada decembrina y de Día de Reyes, el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA) se suma a los operativos para frenar la venta de animales como perros y gatos en la vía pública, particularmente con el tema de resguardo, informó Minerva Bautista Gómez, titular del instituto.

Durante una entrevista colectiva, la directora puntualizó que poco más del 20% de los animales —entre perros y gatos— que actualmente tiene el IMPA fueron resguardados tras su abandono, los cuales estiman que fueron adquiridos precisamente en la temporada de diciembre y Día de Reyes.

En este tenor, indicó que un ejemplo frecuente son los huskies, que suelen comprarse para regalarlos a niños o familias en estas fechas, pero meses después terminan en situación de calle.

Ante esta problemática, señaló que desde el año antepasado el IMPA se suma a los operativos de resguardo que realiza la Dirección de Mercados —dependencia que tiene la facultad de hacer el decomiso cuando ocurre en vía pública—, para posteriormente canalizar a los animales al IMPA.