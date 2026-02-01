En puerta la restauración de un arco dañado del Acueducto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días, una parte del arco del Acueducto que resultó dañado tras el paso de un camión de carga pesada será intervenido por un restaurador certificado, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

En entrevista, el gerente precisó que los trabajos se realizarán en el arco ubicado en el cruce de la avenida Ventura Puente con la avenida Tata Vasco.

Detalló que la intervención consistirá específicamente un rejunteo para cubrir algunos de los puntos afectadas de este inmueble histórico.

“Es posible que sean poco más de 20 mil pesos, esto ya pasó por la Fiscalía Federal, el juez ya dictó sentencia y únicamente se espera que el pago llegue al restaurador para que inicie (…)”, compartió.

Aunado a esto, Hernández Razo recordó que para que camiones puedan ingresar al Centro Histórico deben cumplir con especificaciones particulares, principalmente en cuanto a dimensiones, además de respetar los horarios establecidos para su circulación.

Para culminar, señaló que estos lineamientos son definidos por la Dirección de Tránsito Municipal, instancia que indica las rutas permitidas y los horarios autorizados. Para que este tipo de unidades ingresen al Centro Histórico de la capital michoacana.

BCT