En proceso de identificación, cuerpo calcinado cerca de Chiquimitío

En entrevista, el secretario detalló que en este caso la Policía Morelia colabora con material videográfico para aportar elementos a la investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia responsable de realizar las labores de identificación.

“Se encontró un cuerpo y, a unos metros se localizó un vehículo; estos indicios se canalizaron a la FGE (…)”, señaló.

Cuestionado sobre si la calcinación de víctimas es una práctica recurrente en casos de homicidio, Alarcón Olmedo indicó que sí se han registrado situaciones de este tipo, aunque recalcó que no es algo habitual.

En ese sentido, refirió que durante todo el 2025 se documentaron aproximadamente dos casos con estas características.

RYE-