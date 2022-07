En Presa de los Reyes se vive pobreza y marginación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de la colonia Presa de los Reyes, de Morelia, piden que las autoridades envíen apoyos, ya que en esta época de lluvia sufren de las filtraciones de agua, al grado de venirse abajo sus techos de materiales seguros, ya que muchos de ellos no cuentan con una vivienda digna.

La señora Mónica, una de las madres de familia afectadas, dijo al respecto que los vecinos que se hacen cargo de cuidar la iglesia de la colonia se solidarizaron con ella y su familia y le donaron cuatro láminas que sobraban en el inmueble para poder proteger su casa: “los vecinos que cuidan el templo, me prestaron cuatro láminas para que no se me mojara mi cama y mi ropa ahorita en estos días de lluvia”, declaró.

Esta colonia, ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad, es una de las más pobres y marginadas, además de que no cuenta con la mayoría de servicios básicos: drenaje, agua potable, electrificación, pavimentaciones, entre otras carencias que existen y que afectan a cerca de dos mil familias.

Por su parte, Rubén del Río Alonso, líder del Movimiento Antorchista en la zona, informó que se han hecho gestiones a través de la Secretaría del Bien Común y Política Social, solicitando láminas para familias afectadas, y demás materiales para vivienda, sin embargo, aún no se ha recibido una respuesta, por lo que insistirán en colectivo.



